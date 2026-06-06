Wybrano najlepsze imię dla psa. W Polsce nosi je 2855 mężczyzn

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Marta Kowalska
2026-06-06 11:00

Wybór imienia dla psa to jedna z pierwszych decyzji, przed którą stają nowi opiekunowie czworonogów. Niektórzy kierują się modą, inni wyglądem pupila lub jego charakterem. Gdyby jednak spojrzeć na sprawę możliwie obiektywnie i przeanalizować cechy dobrego psiego imienia, jedno z nich zasługuje na szczególne wyróżnienie. Według sztucznej inteligencji najlepszym imieniem dla psa jest Max.

Wybrano najlepsze imię dla psa. W Polsce nosi je 2855 mężczyzn

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Autor: Look Studio/ Shutterstock

Przy ocenie imion dla psów można wziąć pod uwagę kilka czynników. Najważniejsze to łatwość wymowy, długość, rozpoznawalność przez zwierzę oraz uniwersalność. Imię Max spełnia wszystkie te warunki. Co ciekawe, w Polsce jest dokładnie 2855 (dane.gov.pl) mężczyzn o tym imieniu.

Jest krótkie, składa się z jednej sylaby i zawiera wyraźne, mocne głoski. Dzięki temu pies może szybciej nauczyć się reagować na swoje imię. Dodatkowo właściciel bez problemu wypowie je zarówno podczas codziennych spacerów, jak i w sytuacjach wymagających szybkiego przywołania zwierzęcia.

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Co sprawia, że imię jest dobre dla psa?

Behawioryści zwracają uwagę, że psy najlepiej reagują na krótkie, wyraźne słowa. Zbyt długie lub skomplikowane imiona mogą być mniej praktyczne podczas szkolenia. Choć Max zajął pierwsze miejsce, kilka innych imion również uzyskało bardzo wysokie oceny. Wśród nich znalazły się: Luna, Bella, Rocky, Charlie, Rex.

To imiona krótkie, łatwe do wypowiedzenia i popularne w wielu krajach świata.

Czy istnieje jedno idealne imię? Nie. Nawet najbardziej obiektywna analiza nie zastąpi więzi między właścicielem a zwierzęciem. Jeśli jednak spojrzeć wyłącznie na praktyczność, prostotę i skuteczność komunikacji, sztuczna inteligencja wskazuje jednoznacznie: Max to najbardziej uniwersalne i najlepiej skonstruowane imię dla psa.

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