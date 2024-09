Kiedy jest Dzień Chłopaka? Śmieszne życzenia. Co kupić? Prezenty dla taty, syna, chłopca w szkole

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w środę (25 września) około godziny 9. Wtedy to grajewscy strażacy otrzymali informację o wybuchu gazu w jednym z domów jednorodzinnych we wsi Sojczyn Borowy. - Na miejsce udały się liczne zastępy PSP i OSP, służby współdziałające w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pod gruzami znaleziono ciało 67-letniego mieszkańca. W chwili obecnej działania poszukiwawcze zostały wstrzymane, a strażacy czekają na przyjazd pirotechników - przekazali strażacy z KP PSP w Grajewie. Podawane w mediach informacje na temat wieku ofiary różnią się od siebie. - 66-letni mężczyzna zginął na skutek wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w miejscowości Sojczyn Borowy - poinformowała PAP rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Justyna Kłusewicz.

"Do budynku nie jest doprowadzana instalacja gazowa. Mamy informację, że wczoraj właściciel wymieniał butlę" - powiedział dla TVN 24 brygadier Daniel Lewczuk z KP PSP w Grajewie.

Wybuch w domu w Augustowie. Budynek zamienił się w gruzy. Zdjęcia: