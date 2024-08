Taka będzie pogoda we wtorek. Prognoza IMGW na 20.08.2024

Noc z poniedziałku na wtorek (19/20 sierpnia) pogodna tylko na północy kraju. Na pozostałym obszarze dużo więcej ciemnych chmur. - Prognozowana suma opadów do około 15 mm, tylko na południowym wschodzie od 30 mm do 40 mm - informuje IMGW. Uwaga na mgły, które miejscami mogą ograniczyć widzialność do 400 metrów. Duże różnice w temperaturze. Najchłodniej na północy kraju, tam 10-12°C. Na przeważającym obszarze kraju od 15°C do 18°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 20°C. - Wiatr słaby, na zachodzie zmienny, na pozostałym obszarze północny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h - prognozuje IMGW.

Wtorek (20 sierpnia) zapowiada się na dzień pogodny, jedynie na na południowym wschodzie i miejscami w centrum więcej ciemnych chmur i tam też możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów od 10 mm do 25 mm. Nadal ciepło, ale już bez upałów. Najchłodniej nad morzem, tam na termometrach 20-21°C. Na północnym wschodzie i w centrum 23-24°C. Najcieplej na południowym wschodzie, tam 28-29°C. - Wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 70 km/h - przewiduje IMGW.

Jaka pogoda na koniec lata?

W kolejnych dniach pogoda ustabilizuje się, a temperatury nie przekroczą 30°C. Według synoptyków, druga połowa tygodnia zapowiada się nieco chłodniej, ale za to będzie więcej słońca. Upał może powrócić już w weekend, zaś w niedzielę (25 sierpnia) możliwy jest powrót groźnych burz. Więcej w artykule To będzie wymarzona pogoda na końcówkę lata! Znamy szczegółowe prognozy

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to