Wygrana Eurojackpot. Polak już sprawdza stan konta. To będzie gruby przelew

Wyniki Eurojackpot. We wtorek (14.11.23) do wygrania w Eurojackpot było 130 milionów złotych. To efekt kilku losowań z rzędu, w których nie padła wygrana pierwszego stopnia. Zobaczcie, jakie liczby wylosowano we wtorek, 14 listopada. W Polsce odnotowano wygraną IV stopnia.