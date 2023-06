Wtorkowe wyniki Eurojackpot, 13 czerwca. Potężna kumulacja! To może być najwyższa wygrana w historii [13.06.2023]

Pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym. Spłonęło od kilkunastu do kilkudziesięciu hektarów łąk

We wtorek (13.06) odbędzie się losowanie Eurojackpot, w którym do wygrania będzie... 440 milionów złotych. Wtorkowa kumulacja jest efektem kilku tygodni bez wygranej najwyższego stopnia. Dzisiejsze (13 czerwca) losowanie Eurojackpot odbędzie się o godz. 20.15. Jest jeszcze czas, aby kupić zakład. Przypominamy, że w Eurojackpot losowanych jest 5 liczb z 20, oraz 2 z 12. Gracze marzą o wygranej I stopnia (5+2), ale niższe to również szansa na ogromne pieniądze. Ostatnio ktoś w Suwałkach wzbogacił się prawie o milion złotych, trafiając pięć liczb (wygrana III stopnia).

Aby zagrać w Eurojackpot trzeba mieć przynajmniej 12,50 zł, bo tyle kosztuje jeden zakład. Losowania odbywają się we wtorki i piątki. Wyniki dzisiejszego losowania Eurojackpot (wtorek, 13 czerwca) zamieścimy w tym artykule zaraz po tym, jak będą one znane.

