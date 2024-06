Wypadek z udziałem pojazdu wojskowego. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Nie żyje 10-miesięczne dziecko. Rodzina wybierała się na lody. Doszło do tragedii

Do wypadku doszło w środę, 26 czerwca na drodze Kobiaty — Bobrowniki. Ze wstępnych informacji wynika, że doszło tam do wypadku z udziałem pojazdu wojskowego. Jak przekazał RMF24 do wypadku doszło, gdy wojskowy pojazd chciał uniknąć zderzenia z samochodem cywilnym, który miał jechać z dużą prędkością.

Jak informuje Dowództwo Generalne, żołnierze wracali z wykonywania zadań na granicy, próbując uniknąć zderzenia z jadącym z dużą prędkością pojazdem cywilnym.

- Zjechali z drogi szutrowej na pole. W wyniku gwałtownego hamowania poszkodowanych zostało trzech żołnierzy. Jeden z nich został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Białymstoku ze złamaną kością udową, a dwóch pozostałych przewieziono do szpitala celem wykonania badań specjalistycznych. Na szczęście życiu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo - informuje Dowództwo Generalne.