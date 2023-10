Wysoka wygrana w Lotto! Ekspres Losy to stosunkowo nowa gra w katalogu Totalizatora Sportowego. Są to loterie pieniężne z natychmiastowym wynikiem gry, drukowane wprost z terminala loteryjnego w kolekturach. Opłata za jeden los wynosi od 2 zł do 10 zł. Do wygranej w wysokości 10 tys. złotych doszło 9 października 2023. Szczęśliwy los został kupiony na Rynku Piłsudskiego w Wysokiem Mazowieckiem. Warto wspomnieć, że tego samego dnia 2 tys. złotych w Ekspres Losach zgarnął mieszkaniec Białegostoku.

Loteria meldunkowa w Rzeszowie. Kolejne nagrody rozdane Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.