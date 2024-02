Tragiczna śmierć młodego policjanta. Adam zginął na służbie

Rolnicy. Podlasie. Andrzej z Plutycz wyznał prawdę o ojcu. Ciekawe, co na to Gienek?

14 lutego 1999 roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął policjant Adam Litwa. Mężczyzna pełnił patrol na terenie Ciechanowca w woj. podlaskim. W pewnym momencie postanowił zatrzymać do kontroli przejeżdżający samochód. Pijany kierowca najechał na policjanta. Adam Litwa doznał ciężkich obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Niestety jego życia nie udało się uratować, obrażenia były zbyt duże. Zmarł w wieku zaledwie 32 lat. Zostawił żonę. Adam Litwa pośmiertnie został awansowany na stopień sierżanta sztabowego. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność.

Sierżant sztabowy Adam Litwa urodził się w 1967 roku. Służbę rozpoczął w 1991 roku w sekcji ruchu drogowego Komendy Rejonowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. W 1992 r. odbył kurs podstawowy, a w 1994 r. - kurs podoficerski policji ruchu drogowego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. W trakcie służby był wielokrotnie wyróżniany za wzorowe wykonywanie obowiązków.

