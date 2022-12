Wystrzałowe życzenia noworoczne na 2023 rok. Gotowe teksty, ale naprawdę fajne! [31.12.2022]

Te życzenia noworoczne 2023 to prawdziwa rewelacja. W sam raz na Facebooka, Messengera lub SMS

Rewelacyjne gotowce na Nowy Rok. Życzenia idealne na Instagram, Twitter, SMS

Nowy Rok! Samych sukcesów, zdrowia, szczęścia i dużo miłości!

Niechaj wszystko o czym marzysz, w Nowym Roku się wydarzy!

Wszystkiego najlepszego w Nowy Roku! Dużo zdrowia i miłości! Spełnienia marzeń i nieograniczonej wiary we własne możliwości!

Wszystkiego najlepszego w nowym.. 2023 roku! Żeby spełnił się Twoje największe marzenia!

Wyraziste i dosadne życzenia na Nowy Rok 2023. Chciałbyś otrzymać takiego SMS

Na Sylwestra dobrze się baw! By nie wyszedł z Ciebie paw, bo jak wyjdzie to przerąbane, całe ciuchy zarzygane i nie mieszaj piwa, wódki, bo zarzygasz sobie butki.

Aby Nowy Rok był lepszy niż ten. Wszystkiego najlepszego!

Szampańskiego Sylwestra i Szczęśliwego Nowego Roku!

Niech Ci zdrowie dopisuje, na każdym kroku, a pomyślność nie opuszcza w 2022 roku! Wszystkiego najlepszego!

Z okazji Nowego Roku całej Twojej rodzinie życzę dużo miłości i wiary. Wszystkiego najlepszego!

Aby Nowy Rok był lepszy od poprzedniego! Wszystkiego najlepszego od...

Zdrowia szczęścia pomyślności i niech w Sylwestra będzie pełno gości!

Najlepsze życzenia noworoczne 2023. Zobacz!

Życzę Ci Nowego Roku pełnego optymizmu, radości, szczęścia i powodzenia. Niech w 2023 roku spełnią się Twoje wszystkie marzenia!

Z okazji Nowego Roku życzę Ci dużo zdrowia i jeszcze więcej uśmiechu!

Nowy Rok to nowa szansa na spełniania się marzeń. Wykorzystaj ją! Wszystkiego najlepszego życzy...

Powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym, dużo zdrowia i nieustającego uśmiechu w Nowym Roku życzy...

W nowy rok ślę Ci te życzenia... zdrowia, szczęścia, powodzenia, miłości na każdym kroku, niech dodaje sił w tym roku!

Kiedy Nowy Rok nadchodzi kieliszeczek nie zaszkodzi, kufel piwa to za mało, litr szampana by się zdało. Trzeba opić wszystkie troski by 2023 rok był boski! Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzę Ci w Nowym Roku samych dobrych dni, zdrowia, podwyżki w pracy i samych pozytywnych chwil :)

Niech w Nowym Roku 2023 w Waszym domu nigdy nie zabraknie miłości i zrozumienia.

Niech Nowy 2023 Rok będzie dla Ciebie wyjątkowy. Niech przyniesie Ci w darze chwile szczęścia, radości i satysfakcji z każdej przeżytej chwili.

