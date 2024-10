Miliony od Tuska na szpital w Hajnówce. To tam żołnierze na granicy mogą znaleźć ratunek

Polityka bezpieczeństwa to coś, co stanowi credo tego rządu RP. Polityka bezpieczeństwa to także dobrze działająca służba zdrowia, to pieniądze dedykowane konkretnym ośrodkom zdrowia, które należy wspierać, które należy modernizować i na te działania zostały przyznane z rezerwy ogólnej premiera Donalda Tuska pieniądze szpitalowi w Hajnówce.