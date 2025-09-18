Policjanci z Komisariatu Policji I w Białymstoku szukają 14-letniego Michała Krasowskiego. 13 września nastolatek wyszedł z domu, do chwili obecnej nie powrócił. Wiadomo, że ostatni kontakt telefoniczny Michała z rodziną był 14 września. Od tej pory nie nawiązał już kontaktu z bliskimi.

Zaginiony Michał Krasowski ma około 175 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy blond i niebieskie oczy. Ubrany był w bluzę z kapturem koloru czarnego, krótkie spodenki koloru czarnego, buty sportowe koloru czarnego

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 14-latka proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji - apeluje Katarzyna Zarzecka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

