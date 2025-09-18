Zaginął 14-letni Michał z Białegostoku. Policjanci i rodzina proszą o pomoc

Jacek Chlewicki
2025-09-18 8:50

Policjanci z Białegostoku szukają 14-letniego Michała Krasowskiego. Nastolatek 13 września wyszedł z domu i nie wrócił, a dzień później ostatni raz skontaktował się z rodziną. Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu proszone są o kontakt z policją pod numerem 112.

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe

Policjanci z Komisariatu Policji I w Białymstoku szukają 14-letniego Michała Krasowskiego. 13 września nastolatek wyszedł z domu, do chwili obecnej nie powrócił. Wiadomo, że ostatni kontakt telefoniczny Michała z rodziną był 14 września. Od tej pory nie nawiązał już kontaktu z bliskimi.

Zaginiony Michał Krasowski ma około 175 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy blond i niebieskie oczy. Ubrany był w bluzę z kapturem koloru czarnego, krótkie spodenki koloru czarnego, buty sportowe koloru czarnego

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 14-latka proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką Policji - apeluje Katarzyna Zarzecka z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

