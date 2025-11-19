"Zostaliśmy poświęceni". Granica z Białorusią znowu otwarta. Mieszkańcy przygranicznych miejscowości liczą na pozytywne zmiany

Adam Kardasz
Adam Kardasz
Konsultacja: jch
2025-11-19 12:30

Po 4 latach zamknięcia przejścia granicznych w Kuźnicy Białostockiej szlabany w końcu poszły w górę. Mieszkańcy przygranicznej miejscowości mówią wprost: to nadzieja na oddech, bo zamknięcie granicy wprowadziło tu gospodarczą zapaść, jakiej nikt nie pamięta - handel i transport stanęły, a codzienne życie praktycznie zamarło.

  • Po 4 latach przerwy otwarto przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej.
  • Zamknięcie granicy doprowadziło do poważnej zapaści gospodarczej w miejscowości.
  • Handel, transport i życie codzienne praktycznie zamarły.
  • Mieszkańcy podkreślają, że wszyscy dotkliwie odczuli skutki zamknięcia.
  • Lokalny przedsiębiorcy działali „na pół gwizdka”, walcząc o przetrwanie.
  • Powrót kierowców i ruchu na przejściu daje mieszkańcom nadzieję na odbudowę.
  • Pierwsze oznaki ożywienia widać na parkingach i w lokalnych biznesach.
  • Mieszkańcy liczą, że handel wróci do poziomu sprzed 2021 roku.

Wszyscy to odczuliśmy - mówi Jan Zubiel (82 l.), emerytowany krawiec - Ja miałem emeryturę, więc nie rozpaczałem jak inni. Ale wynajmowałem działkę pod kantor i magazyn towarów, które tętniły życiem. Jak zamknęli granicę, wszystko padło jak rażone piorunem - opowiada. Żal mu było patrzeć, jak wszystko umiera. Młodzi stracili wszystko, nad czym pracowali i co budowali. Do listopada 2021 tu był ciągły ruch, byli ludzie. A potem wydarzyły się rozruchy na granicy, atak migrantów. Rząd w odwecie zamknął Białorusinom przejście. - A my dostaliśmy rykoszetem. Zostaliśmy poświęceni. Nagle zrobiła się tu taka cisza, aż dzwoniło w uszach. To była śmierć naszego miasta - opowiada pan Jan.

Czytaj też: Drogowe przejścia z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach znowu otwarte

Zamknięcie przejść uderzyło w lokalne bary, hoteliki i sklepy. Wielu właścicieli trzymało się resztkami sił. - Ciągnęliśmy na pół gwizdka, a czasem nawet na ćwierć - mówią. Dziś jednak w ich głosach znów słychać nadzieję. Pierwsi kierowcy pojawili się szybciej, niż ktokolwiek zdążył przygotować promocje na kawę czy hot-dogi.

Otwarcie przejść sprawiło, że okolica zaczyna powoli pulsować życiem. Na parkingach znów widać ruch, a mieszkańcy mówią, że pierwszy raz od dawna mają powód, by patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Czy wróci dawny handel? Czy znów będzie tak, jak przed zamknięciem? - Oby! - mruga pan Jan. - Może Kużnica nie jest jeszcze spisana na straty.

Migranci próbowali przedostać się do Polski. Interweniowała Straż Graniczna
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRANICA POLSKO-BIAŁORUSKA
GRANICA BIAŁORUSKA
SOKÓŁKA