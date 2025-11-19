Po 4 latach przerwy otwarto przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej.

Zamknięcie granicy doprowadziło do poważnej zapaści gospodarczej w miejscowości.

Handel, transport i życie codzienne praktycznie zamarły.

Mieszkańcy podkreślają, że wszyscy dotkliwie odczuli skutki zamknięcia.

Lokalny przedsiębiorcy działali „na pół gwizdka”, walcząc o przetrwanie.

Powrót kierowców i ruchu na przejściu daje mieszkańcom nadzieję na odbudowę.

Pierwsze oznaki ożywienia widać na parkingach i w lokalnych biznesach.

Mieszkańcy liczą, że handel wróci do poziomu sprzed 2021 roku.

Wszyscy to odczuliśmy - mówi Jan Zubiel (82 l.), emerytowany krawiec - Ja miałem emeryturę, więc nie rozpaczałem jak inni. Ale wynajmowałem działkę pod kantor i magazyn towarów, które tętniły życiem. Jak zamknęli granicę, wszystko padło jak rażone piorunem - opowiada. Żal mu było patrzeć, jak wszystko umiera. Młodzi stracili wszystko, nad czym pracowali i co budowali. Do listopada 2021 tu był ciągły ruch, byli ludzie. A potem wydarzyły się rozruchy na granicy, atak migrantów. Rząd w odwecie zamknął Białorusinom przejście. - A my dostaliśmy rykoszetem. Zostaliśmy poświęceni. Nagle zrobiła się tu taka cisza, aż dzwoniło w uszach. To była śmierć naszego miasta - opowiada pan Jan.

Zamknięcie przejść uderzyło w lokalne bary, hoteliki i sklepy. Wielu właścicieli trzymało się resztkami sił. - Ciągnęliśmy na pół gwizdka, a czasem nawet na ćwierć - mówią. Dziś jednak w ich głosach znów słychać nadzieję. Pierwsi kierowcy pojawili się szybciej, niż ktokolwiek zdążył przygotować promocje na kawę czy hot-dogi.

Otwarcie przejść sprawiło, że okolica zaczyna powoli pulsować życiem. Na parkingach znów widać ruch, a mieszkańcy mówią, że pierwszy raz od dawna mają powód, by patrzeć w przyszłość z optymizmem.

Czy wróci dawny handel? Czy znów będzie tak, jak przed zamknięciem? - Oby! - mruga pan Jan. - Może Kużnica nie jest jeszcze spisana na straty.