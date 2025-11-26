Zaginął 16-letni Volodymyr. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

2025-11-26 13:44

Policja z Białegostoku poszukuje 16-letniego Volodymyra Yefimova, który 19 listopada wieczorem wyszedł z domu i nie wrócił. Osoby mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu proszone są o kontakt z numerem 112.

Autor: KMP Białystok/ Materiały prasowe Zaginął 16-letni Volodymyr. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci z Komisariatu Policji III w Białymstoku poszukują zaginionego 16-latka. Volodymyr Yefimov w środę 19 listopada około godz. 22 wyszedł z domu i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Rysopis zaginionego: wzrost około 175 cm, szczupłej budowy ciała, włosy koloru blond, oczy koloru zielonego. Ubrany był w czarną kurtkę z kapturem, spodnie dresowe koloru czarnego, buty czarne sportowe, czapka zimowa czarna.

- Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu 16-latka proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji - apeluje mł. asp. Jakub Żukowski KMP Białystok.

