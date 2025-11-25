List gończy za 28-letnią Ukrainką. Jest podejrzana o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy

2025-11-25 9:44

Policja wydała list gończy za 28-letnią obywatelką Ukrainy, Yelyzavetą Semenovą. Kobieta jest podejrzewana o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy, za co grozi do ośmiu lat więzienia. Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Białystok apelują o kontakt do osób, które mogą pomóc ustalić jej miejsce pobytu.

List gończy za 28-letnią Ukrainką. Jest podejrzana o organizowanie nielegalnego przekraczania granicy

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • Policja opublikowała list gończy za 28-letnią obywatelką Ukrainy.
  • Yelyzaveta Semenova jest poszukiwana za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy RP (art. 264 § 3).
  • Za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

W piątek 21 listopada 2025 na stronie polskiej policji pojawił się list gończy za 28-letnią Ukrainką. Yelyzaveta Semenova jest poszukiwana na podstawie art. 264 § 3 - organizowanie innym osobom przekraczania wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł ten mówi, że "kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8." Policja podaje, że kobieta urodziła się w miejscowości Podlisk w obwodzie odeskim, na południu Ukrainy.

Kobietę poszukuję Komenda Powiatowa Policji w Augustowie - Wydział Kryminalny. Yelyzaveta ostatni raz była zameldowana w Białymstoku. Nie wiadomo, gdzie się znajduje teraz. Każdy, kto rozpoznaje poszukiwaną 28-latkę powinien zgłosić ten fakt na policję.

