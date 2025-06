Zaginął 19-letni Patryk Malinowski. Opuścił szpital

Policjanci z Komisariatu Policji IV w Białymstoku szukują 19-letniego Patryka Malinowskiego. Mężczyzna we wtorek 17 czerwca 2025 roku opuścił szpital w Białymstoku. - Do chwili obecnej nie powrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną - informują policjanci. Zaginiony 19-latek ma około 193 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma bardzo krótkie blond włosy, niebieskie oczy. Ubrany był w granatowe dresowe spodnie, seledynową koszulkę i seledynową bluzę, niebieskie sportowe buty.

Czytaj też: Miała zakaz prowadzenia, narkotyki w kieszeni i poszukiwanego pasażera. 21-latka zatrzymana

Wszystkie osoby, które mogą przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112 lub najbliższą jednostką policji.

Od niedzieli 22 czerwca trwają też poszukiwania 64-letniego mężczyzny, który około godziny 7 rano wyszedł z Domu Pomocy Społecznej ATOS w Holonkach. - Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub mogą posiadać jakiekolwiek informacje na temat jego obecnego miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim pod numerem telefonu 47 712 82 00 lub pod numerem alarmowym 112 - apelują policjanci.

Każdego roku w Polsce zgłaszanych jest kilka tysięcy zaginięć. Według danych policji w ostatnich latach liczba takich przypadków waha się w granicach 10–15 tysięcy rocznie. Zdecydowaną większość stanowią jednak sprawy, które szybko się wyjaśniają — część zaginionych odnajduje się w ciągu kilkunastu godzin lub dni. Niestety, każdego roku pozostaje również grupa osób, których losy przez długi czas pozostają nieznane.

Sonda Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął? Tak, ale udało się go odnaleźć. Tak i do tej pory nie wiadomo, co się z nim stało. Nie.