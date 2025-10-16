Policjanci prowadzą poszukiwania Angeliki Sokołowskiej. 34-latka w ostatnim czasie przebywała w Holandii. Niestety od kilku miesięcy nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta w Polsce mieszkała wcześniej w Łomży. Rysopis zaginionej: 160 cm wzrostu, krępa budowa ciała, włosy ciemny blond.

- Jeżeli ktokolwiek posiada informacje na temat zaginionej bardzo prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji bądź pod numer telefonu 477171212, 477171220 lub pod numer alarmowy 112 - przekazała podkom. Karolina Wojciekian oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Policjanci z Białegostoku w dalszym ciągu szukają Agnieszki Ulaski. Kobieta 8 września wyszła z domu i do tej pory nie powróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. Policja opublikowała jej rysopis i apeluje o pomoc w poszukiwaniach.