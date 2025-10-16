Zaginęła Angelika Sokołowska. 34-latka z Łomży przebywała w Holandii

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-10-16 11:51

Policja z Łomży poszukuje 34-letniej Angeliki Sokołowskiej. Kobieta ostatnio przebywała w Holandii i od kilku miesięcy nie kontaktuje się z rodziną.

Zaginęła Angelika Sokołowska. 34-latka z Łomży przebywała w Holandii

i

Autor: KMP Łomża/ Materiały prasowe

Policjanci prowadzą poszukiwania Angeliki Sokołowskiej. 34-latka w ostatnim czasie przebywała w Holandii. Niestety od kilku miesięcy nie nawiązała kontaktu z rodziną. Kobieta w Polsce mieszkała wcześniej w Łomży. Rysopis zaginionej: 160 cm wzrostu, krępa budowa ciała, włosy ciemny blond.

- Jeżeli ktokolwiek posiada informacje na temat zaginionej bardzo prosimy o kontakt z najbliższą jednostką policji bądź pod numer telefonu 477171212, 477171220 lub pod numer alarmowy 112 - przekazała podkom. Karolina Wojciekian oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Policjanci z Białegostoku w dalszym ciągu szukają Agnieszki Ulaski. Kobieta 8 września wyszła z domu i do tej pory nie powróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. Policja opublikowała jej rysopis i apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

Sonda
Czy ktoś z twojej rodziny czy znajomych kiedyś zaginął?
Białystok SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA ŁOMŻA
ŁOMŻA