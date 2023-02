Porywy wiatru do 100 km/h! Pogodowy armagedon na Podlasiu. IMGW wydało ostrzeżenie

Kobieta w piątek (17 lutego) wyszła z mieszkania przy ul. Waszyngtona w Białymstoku. Nie wiadomo, co się z nią działo potem. W sobotę około godz. 11 ciało zaginionej zauważył mężczyzna spacerujący z psem. - Dalsze czynności pod nadzorem prokuratora potwierdziły, że to zaginiona 90-latka. Decyzją prokuratora ciało zostało przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej - informuje zespół prasowy podlaskiej policji.

Zobacz też: Tragiczna śmierć 35-letniego rolnika. Mężczyzny nie udało się uratować