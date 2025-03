i Autor: KMP Łomża Zakazali 17-latkowi robić prawo jazdy. Teraz grozi mu więzienie

Akcja policji

Policjanci z Łomży zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którym kierował 17-letni mieszkaniec gminy Zbójna. Nie dość, że nie miał prawa jazdy to jeszcze jechał pod wpływem alkoholu. Nastolatkowi grozi do 3 lat więzienia.