"Ból nie do opisania". W wypadku zginął 32-latek i roczne dziecko

To był tragiczny weekend na podlaskich drogach. W sobotę (15.03) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Podnowince szynobus zderzył się z seatem. Zginął kierowca osobówki. Z kolei dzień wcześniej pod Klewinowem zderzyły się ze sobą dwa samochody. Pierwsze informacje mówiły, że zginął kierowca audi. Później policjanci potwierdzili, że zginęło także roczne dziecko, które jechało z 32-latkiem. - Na łuku drogi doszło do czołowego zderzenia audi i volvo - przekazała nam podkomisarz Malwina Trochimczuk, oficer prasowa KMP w Białymstoku. 32-letni kierowca audi zginął na miejscu. 21-letnia pasażerka i roczne dziecko trafili do szpitala. Niestety maleństwa nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek pod Klewinowem koło Białegostoku

Do wypadku doszło piątek 14 marca 2025 r. około godziny 19. Na miejscu działali m.in. druhowie z OSP Lewickie. - Po przybyciu na miejsce zastaliśmy zespół ratownictwa medycznego, który prowadził resuscytację krążeniowo-oddechową dziecka. W pojeździe znajdowała się również zakleszczona osoba. Nasze działania skupiły się na szybkim rozpoznaniu sytuacji w celu wykluczenia dodatkowych ofiar oraz na uwolnieniu poszkodowanego z pojazdu. Pomimo reanimacja osoba poszkodowana zmarła. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia - czytamy na stronie OSP Lewickie.

Szczegółowe okoliczności wypadku ustalają policjanci pracujący pod nadzorem prokuratora.

