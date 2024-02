Zakochał się bez pamięci w pięknej Sarze. Planowali ślub, gdy zdarzyło się TO

32-latek z Podlasia zakochał się w pięknej żołnierce i planował z nią ślub. Spotkało go gorzkie rozczarowanie

Walentynki to czas, w którym wielu samotnych marzy o spotkaniu miłości swojego życia. Nic dziwnego, że w XXI wieku wielu z nas szuka swojej drugiej połowy w wirtualnym świecie. Niestety, nie zawsze takie znajomości kończą się niczym w bajce. A to, co przytrafiło się pewnego 32-latkowi z okolic Białegostoku, jest szokujące! Mężczyzna jakiś czas temu dostał w mediach społecznościowych zaproszenie do znajomych od pewnej tajemniczej kobiety. Kliknął "przyjmij zaproszenie" i wkrótce okazało się, że spośród milionów użytkowników wybrała go piękna amerykańska żołnierka imieniem Sarah. Zauroczony 32-latek zaczął rozmawiać z kobietą i po jakimś czasie wyznali sobie miłość, a nawet planowali ślub!

Piękna Sarah wysyłała paczki, brała urlop, prosiła o pieniądze. Zdemaskowali ją policjanci z Białegostoku

Był jednak jeden problem - jak przekonywała Sarah, jest teraz na misji w Syrii. Nie dość, że musi wziąć specjalny urlop, by przylecieć do Polski i stanąć na ślubnym kobiercu, to jeszcze chce przesłać ukochanemu zarobione na misji pieniądze. Paczka, którą piękna żołnierka ponoć wysłała, utknęła na granicy, a cło okazało się kosmiczne. Potem sytuacja powtórzyła się, a na koniec Amerykanka przekonywała, że jej urlop też wiąże się z wydatkami... W końcu zakochany przejrzał na oczy. Na komisariacie uświadomiono mu, że padł ofiarą niezwykle popularnego oszustwa "na amerykańskiego żołnierza". Zazwyczaj jego ofiarą padają kobiety, tym razem było inaczej. Mężczyzna stracił złudzenia i 8 tysięcy złotych.

