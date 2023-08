Tego miało tam nie być! Incydent w trakcie kontroli. Załoga pociągu przesłuchana

Pies w typie amstaffa ugryzł dziecko w twarz! 3-letni maluszek trafił do szpitala

Do kontroli doszło na kolejowym przejściu granicznym w Kuźnicy. Skaner RTG wykazał, że w jednej z tzw. "węglarek" z kazachskim węglem mogą być ukryte przemycane papierosy. - Potwierdziła to szczegółowa kontrola. W burcie wagonu znajdowała się skrytka, a w niej blisko 2,5 tys. paczek papierosów z białoruskimi znakami akcyzy. Wartość rynkowa zabezpieczonych papierosów to ponad 36 tys. zł - informuje podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS. Załoga pociągu została przesłuchana. Sprawę prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

