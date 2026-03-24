Groził, że spali lokal. Właścicielka wyszła z nim porozmawiać

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-03-24 11:15

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przed jednym z lokali gastronomicznych w Zambrowie. Agresywny 27-letni mieszkaniec miasta, będący pod wpływem alkoholu, groził podpaleniem budynku i uszkodził zaparkowane w pobliżu samochody. Interweniowała policja.

Groził, że spali lokal. Właścicielka wyszła z nim porozmawiać

i

Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • 27-latek groził podpaleniem lokalu w Zambrowie
  • był pod wpływem alkoholu i miał przy sobie nóż
  • uszkodził dwa zaparkowane samochody
  • został zatrzymany po analizie monitoringu
  • usłyszał zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia (więcej w recydywie)

Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna przyszedł do lokalu w stanie nietrzeźwości i próbował kupić piwo. Obsługa odmówiła sprzedaży ze względu na jego zachowanie. 27-latek opuścił lokal, jednak pozostał w jego pobliżu.

Na zewnątrz zachowywał się agresywnie – wymachiwał rękami i krzyczał niezrozumiałe słowa. W pewnym momencie właścicielka postanowiła z nim porozmawiać, ale szybko wróciła do środka, gdy zauważyła, że mężczyzna ma przy sobie nóż. Drzwi zostały zamknięte, a na miejsce wezwano policję. Sprawca zdążył uciec.

Zniszczone samochody i zatrzymanie

Funkcjonariusze ustalili, że 27-latek uszkodził także dwa zaparkowane w pobliżu auta. W jednym przebił dwie opony, w drugim jedną. Po analizie nagrań z monitoringu policjanci ustalili jego tożsamość i zatrzymali go. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie spędził noc.

Następnego dnia 27-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Przyznał się do winy, tłumacząc, że był pijany i nie kontrolował swojego zachowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Ponieważ działał w warunkach recydywy, sąd może zwiększyć karę nawet o połowę. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.

ZAMBRÓW
POLICJA ZAMBRÓW