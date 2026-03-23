39-latek chciał zabić policjanta. Dramatyczne sceny pod sklepem

- 39-latek z nożem groził przechodniom w Suwałkach
- kazał świadkowi wezwać policję, by ją zaatakować
- rzucił się na funkcjonariusza, grożąc mu śmiercią
- policjanci obezwładnili napastnika
- mężczyzna trafił do szpitala pod nadzorem policji
- grozi mu do 10 lat więzienia
Do zdarzenia doszło we wtorek (22.03) po południu. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie znajdującym się pod jednym ze sklepów. Z relacji zgłaszającego wynikało, że napastnik trzymał w ręku nóż i zmusił go do wezwania policji, grożąc, że w przeciwnym razie zacznie atakować przypadkowych przechodniów.
Na miejsce natychmiast skierowano patrol z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.
Czytaj też: Strzelanina w centrum Łomży po ulicznej awanturze. Ranny mężczyzna trafił do szpitala
Rzucił się na funkcjonariusza z nożem
Po przyjeździe policjanci zauważyli wskazanego mężczyznę i wydali mu polecenia, aby zachowywał się zgodnie z prawem oraz odrzucił niebezpieczne narzędzie. 39-latek nie reagował. W pewnym momencie ruszył w kierunku jednego z funkcjonariuszy, trzymając nóż i krzycząc, że go zabije. Policjanci natychmiast podjęli działania.
Szybka interwencja policji
Mundurowi użyli środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili agresora. Mężczyzna został zatrzymany. Po zatrzymaniu trafił do szpitala, gdzie przebywa pod nadzorem policjantów. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.
Czytaj też: Zakrwawiona kobieta. Jej partner pijany. 44-latkowi grozi 20 lat więzienia
Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.