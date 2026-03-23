39-latek chciał zabić policjanta. Dramatyczne sceny pod sklepem

39-latek z nożem groził przechodniom w Suwałkach

kazał świadkowi wezwać policję, by ją zaatakować

rzucił się na funkcjonariusza, grożąc mu śmiercią

policjanci obezwładnili napastnika

mężczyzna trafił do szpitala pod nadzorem policji

grozi mu do 10 lat więzienia

Do zdarzenia doszło we wtorek (22.03) po południu. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie znajdującym się pod jednym ze sklepów. Z relacji zgłaszającego wynikało, że napastnik trzymał w ręku nóż i zmusił go do wezwania policji, grożąc, że w przeciwnym razie zacznie atakować przypadkowych przechodniów.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.

Rzucił się na funkcjonariusza z nożem

Po przyjeździe policjanci zauważyli wskazanego mężczyznę i wydali mu polecenia, aby zachowywał się zgodnie z prawem oraz odrzucił niebezpieczne narzędzie. 39-latek nie reagował. W pewnym momencie ruszył w kierunku jednego z funkcjonariuszy, trzymając nóż i krzycząc, że go zabije. Policjanci natychmiast podjęli działania.

Szybka interwencja policji

Mundurowi użyli środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili agresora. Mężczyzna został zatrzymany. Po zatrzymaniu trafił do szpitala, gdzie przebywa pod nadzorem policjantów. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.