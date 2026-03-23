39-latek chciał zabić policjanta. Dramatyczne sceny pod sklepem

Jacek Chlewicki
2026-03-23 13:16

Groźne sceny rozegrały się w Suwałkach. 39-letni mężczyzna uzbrojony w nóż zaatakował interweniujących policjantów. Funkcjonariusze szybko obezwładnili napastnika. Sprawą zajmują się teraz suwalscy śledczy.

Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • 39-latek z nożem groził przechodniom w Suwałkach
  • kazał świadkowi wezwać policję, by ją zaatakować
  • rzucił się na funkcjonariusza, grożąc mu śmiercią
  • policjanci obezwładnili napastnika
  • mężczyzna trafił do szpitala pod nadzorem policji
  • grozi mu do 10 lat więzienia

Do zdarzenia doszło we wtorek (22.03) po południu. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie znajdującym się pod jednym ze sklepów. Z relacji zgłaszającego wynikało, że napastnik trzymał w ręku nóż i zmusił go do wezwania policji, grożąc, że w przeciwnym razie zacznie atakować przypadkowych przechodniów.

Na miejsce natychmiast skierowano patrol z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego.

Rzucił się na funkcjonariusza z nożem

Po przyjeździe policjanci zauważyli wskazanego mężczyznę i wydali mu polecenia, aby zachowywał się zgodnie z prawem oraz odrzucił niebezpieczne narzędzie. 39-latek nie reagował. W pewnym momencie ruszył w kierunku jednego z funkcjonariuszy, trzymając nóż i krzycząc, że go zabije. Policjanci natychmiast podjęli działania.

Szybka interwencja policji

Mundurowi użyli środków przymusu bezpośredniego i obezwładnili agresora. Mężczyzna został zatrzymany. Po zatrzymaniu trafił do szpitala, gdzie przebywa pod nadzorem policjantów. Trwają czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia.

Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

