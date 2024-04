Zamiast wafelka kupił zdrapkę za 2 złote. Farciarz z Podlasia wygrał dużą kasę i już planuje majówkę za granicą

Kac Vegas na Podlasiu. 19-latek pomylił domy. Pamiętał tylko, że był na weselu. Później jeszcze to

Każda zdrapka to szansa na łatwą i szybką wygraną. Udaje się to nielicznym, ale najwytrwalsi ciągle próbują. Jak pokazują przykłady z różnych miejscowości, czasami do kogoś uśmiechnie się szczęście. Najnowszy przykład pochodzi z Wysokiego Mazowieckiego. Ktoś postanowił wydać na zdrapkę 2 zł. Wybór padł na zdrapkę "Pensja". Po zdrapaniu odpowiedniego pola okazało się, że mieszkaniec Wysokiego Mazowieckiego wygrał... 75 tys. złotych. Zdrapka została kupiona w środę (10 kwietnia) przy ul. Ludowej 64. Jak informuje Totalizator Sportowy, w zdrapce "Pensja" jest jeszcze tylko 6 głównych wygranych wartych 75 tys. złotych.

W ostatnim czasie wysokie wygrane w zdrapkach Lotto odnotowano w następujących miejscowościach:

44 000 zł Człuchów

40 000 zł Konstancin-Jeziorna

200 000 zł Starogard Gdański

200 000 zł Sosnowiec

150 000 zł Oświęcim

410 000 zł powiat nowosolski

500 000 zł Grodzisk Wielkopolski

