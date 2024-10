Ktoś zamówił 16 dużych pizz i nie przyszedł. Właścicielka restauracji załamana

Do policjantów z Łomży zgłosiła się właścicielka jednej z restauracji w mieście. Kobieta oświadczyła, że do jej restauracji poprzez aplikację umieszczoną na stronie wpłynęło zamówienie za które nikt nie zapłacił. - Zamówienie to obejmowało 16 dużych pizz oraz napój do każdej z nich. Łączna kwota zamówienia wyniosła 712 złotych. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że pomimo kilkukrotnych prób nawiązania kontaktu z zamawiającym nikt nie zgłosił się po odbiór zamówienia - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Oszukana kobieta zgłosiła sprawę na policję. - Obecnie funkcjonariusze ustalają sprawcę i zakres odpowiedzialności karnej "żartownisia" - kontynuuje oficer prasowy.

