Zmarznięta 5-latka w sklepowym wózku. Przyjechała policja i MOPS. Serce pęka

Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w miniony piątek (18.10) przed południem. Ktoś zobaczył, że przy ulicy Zawadzkiej idzie pijana para z małym dzieckiem. Ze zgłoszenia wynikało, że oboje ledwo trzymają się na nogach i co chwila przewracają się. Na miejscu policjanci spotkali 29-latkę i jej 5-letnią córkę. Towarzyszył im pijany partner kobiety. - Para przewoziła dziecko w sklepowym wózku. Kobieta tłumaczyła policjantom, że 5 - latka chciała przejechać się wózkiem, więc wzięli go z pobliskiego sklepu. Jak się okazało oboje byli pijani. Mieli po blisko 2,2 promila alkoholu w organizmie - informuje oficer prasowy KMP w Łomży.

Podczas interwencji dziewczynka skarżyła się, że jest głodna i jest jej zimno. - Matka tłumaczyła policjantom, że właśnie mieli iść coś zjeść do restauracji, jednak nie mogli jej znaleźć - kontynuje oficer prasowy. Na miejsce został wezwany pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z ratownikami medycznymi, którym funkcjonariusze przekazali dziewczynkę pod opiekę. Pijana para wyrodnych opiekunów trafiła do policyjnego aresztu. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

