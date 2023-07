Młody mężczyzna umówił się na seks. Nie tak to sobie wyobrażał

Do tego tragicznego wypadku doszło w czwartek rano na S61 na wysokości miejscowości Jasionowo. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że w zdarzeniu uczestniczył pieszy i zestaw ciężarowy. Pieszy poniósł śmieć na miejscu - informuje oficer prasowy KMP w Suwałkach. Do potrącenia pieszego przez ciężarówkę doszło w miejscu, gdzie nie ma przejścia. Ofiara tego wypadku to 32-letni mieszkaniec powiatu suwalskiego. Kierowca TIR-a jechał w kierunku granicy. Mężczyzna był trzeźwy.

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Sonda Czy piesi powinni zawsze mieć pierwszeństwo na pasach? tak nie nie mam zdania