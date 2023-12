Złodziej ukradł... 20 kilometrów rur! Jak 33-latek to zrobił?

Złodziej ukradł 20 kilometrów rur w Białymstoku! Wynosił je z firmy i sprzedawał przez internet

Ten złodziej czuł się zupełnie bezkarny i kradł na potęgę w swojej pracy. Szedł ewidentnie na rekord. Policjanci, którzy złapali tego rabusia, musieli przecierać oczy ze zdumienia... Wszystko zaczęło się jeszcze pod koniec listopada, kiedy to na komendę w Białymstoku zgłosił się pewien pracownik firmy budowlanej. Jak powiedział, w zakładzie dochodzi do kradzieży części do systemów wodnych, zwłaszcza specjalnych rur do ogrzewania podłogowego. Jeden z pracownik był szczególnie podejrzany. Policjanci zapukali wkrótce do mieszkania 33-latka i znaleźli tam istny magazyn rur. W dodatku okazało się, że było ich jeszcze więcej, w sumie aż... 20 kilometrów. Niektóre jednak mężczyzna zdążył sprzedać przez internet.

"33-latek okradał swojego pracodawcę od końca maja, wywożąc z firmy inne urządzenia i systemy budowlane"

"Podczas przeszukania jego mieszkania mundurowi znaleźli 33 kartony zwiniętych rur. Policjanci ustalili również, że nie był to jednorazowy wybryk białostoczanina. 33-latek okradał swojego pracodawcę od końca maja, wywożąc z firmy inne urządzenia i systemy budowlane" - piszą podlascy policjanci na swojej stronie internetowej. Złodziej narobił strat w sumie na 80 tysięcy złotych. Usłyszał pięć zarzutów kradzieży i grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Sonda Byłeś/aś kiedyś świadkiem kradzieży? Tak Nie Nie pamiętam

Ukradł ponad 20 kilometrów rur. Zatrzymali go policjanci 👮‍♀️👮Zobacz jak to zrobił 👉 https://t.co/CMPcQepqnd pic.twitter.com/9RnT5wUbBY— Policja Białystok (@kmp_bialystok) December 11, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Przy 7/10 zdejmujemy czapki z głów! Pytanie 1 z 10 Najwyżej położona stolica państwowa na świecie to... Katmandu La Paz Addis Abeba Dalej