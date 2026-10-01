Złodziej włamał się do auta i zasnął w środku! Nakrył się kocykiem

Włamał się do Audi i zasnął za kierownicą. Przykrył się kocem znalezionym w aucie

Włamał się do zaparkowanego Audi, uszkodził samochód, a potem... zasnął. Do nietypowego zdarzenia doszło na jednym z parkingów w Suwałkach. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie śpiącym w samochodzie należącym do zgłaszającego.

Na miejsce pojechali funkcjonariusze. W zamkniętym Audi znaleźli leżącego mężczyznę. Jak ustalili policjanci, wcześniej miał on uszkodzić przednią szybę samochodu, odgiąć ramki drzwi i wyrwać elementy wyposażenia wnętrza.

Po wszystkim mężczyzna nie odszedł z miejsca. Został w samochodzie, znalazł w nim koc, przykrył się nim i zasnął. W takim stanie zastali go policjanci.

Usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia w warunkach recydywy

Właściciel Audi ocenił, że szkody powstałe w samochodzie wynoszą około 17 tys. zł. Uszkodzenia obejmowały nie tylko szybę i drzwi, ale także wyposażenie wnętrza auta.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Suwałkach, usłyszał już zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia.

Policja poinformowała również, że zarzuty postawiono mu w warunkach recydywy. Oznacza to, że mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Teraz sprawą zajmie się sąd, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec mieszkańca Suwałk. Policja nie podała, czy w chwili zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu albo innych środków.

Sonda Czy widząc złodzieja, zareagowałbyś i próbował go zatrzymać? Tak, zdecydowanie! To zależy od sytuacji. Nie. Od tego jest policja albo ochrona w sklepie.