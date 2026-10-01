Złodziej włamał się do auta i zasnął w środku! Nakrył się kocykiem

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-01 18:20

Nietypowa interwencja suwalskich policjantów. Mężczyzna miał włamać się do zaparkowanego Audi, uszkodzić samochód, a potem... zasnąć w środku. Kiedy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zastali go w zamkniętym aucie, przykrytego kocem znalezionym w pojeździe. Właściciel oszacował straty na 17 tys. zł.

Nowe radiowozy podlaskiej policji
Autor: Agata Kropiewnicka/ Archiwum prywatne Nowe radiowozy podlaskiej policji, sierpień 2026

Włamał się do Audi i zasnął za kierownicą. Przykrył się kocem znalezionym w aucie

Włamał się do zaparkowanego Audi, uszkodził samochód, a potem... zasnął. Do nietypowego zdarzenia doszło na jednym z parkingów w Suwałkach. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie śpiącym w samochodzie należącym do zgłaszającego.

Na miejsce pojechali funkcjonariusze. W zamkniętym Audi znaleźli leżącego mężczyznę. Jak ustalili policjanci, wcześniej miał on uszkodzić przednią szybę samochodu, odgiąć ramki drzwi i wyrwać elementy wyposażenia wnętrza.

Po wszystkim mężczyzna nie odszedł z miejsca. Został w samochodzie, znalazł w nim koc, przykrył się nim i zasnął. W takim stanie zastali go policjanci.

Usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia w warunkach recydywy

Właściciel Audi ocenił, że szkody powstałe w samochodzie wynoszą około 17 tys. zł. Uszkodzenia obejmowały nie tylko szybę i drzwi, ale także wyposażenie wnętrza auta.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Suwałkach, usłyszał już zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia.

Policja poinformowała również, że zarzuty postawiono mu w warunkach recydywy. Oznacza to, że mężczyzna był wcześniej karany za podobne przestępstwa.

Teraz sprawą zajmie się sąd, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach wobec mieszkańca Suwałk. Policja nie podała, czy w chwili zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu albo innych środków.

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