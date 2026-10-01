Kontrola w znanej warszawskiej restauracji. Skarbówka zablokowała rachunek

Kontrola dotyczyła spółki prowadzącej znaną restaurację w centrum Warszawy.

Lokal rejestrował sprzedaż na kasach fiskalnych i wydawał klientom paragony.

W deklaracjach nie wykazano ponad 2 mln zł obrotu.

Nieodprowadzony podatek VAT wyniósł 230 tys. zł.

Eksperci z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego przyjrzeli się rozliczeniom spółki prowadzącej lokal gastronomiczny w centrum stolicy. Kontrola wykazała, że przez kilka miesięcy przedsiębiorca miał zaniżać kwoty należnych podatków.

Restauracja wydawała paragony, ale nie wykazywała całego obrotu

Sprzedaż usług gastronomicznych była rejestrowana za pomocą kas fiskalnych, a klienci otrzymywali paragony. Dane przedstawiane fiskusowi nie odpowiadały jednak rzeczywistym wpływom restauracji. Jak ustaliła KAS, w składanych deklaracjach spółka uwzględniała jedynie niewielką część osiągniętego obrotu.

Różnica pomiędzy faktyczną sprzedażą a kwotami wykazanymi w dokumentach przekroczyła 2 mln zł. Z wyliczeń kontrolerów wynika, że do budżetu państwa nie trafiło w związku z tym 230 tys. zł należnego podatku VAT.

KAS zablokowała rachunek restauratora

Skarbówka zastosowała blokadę rachunku bankowego przedsiębiorcy. Dzięki temu udało się odzyskać znaczną część niezapłaconego podatku.

Czytaj też: KAS przerywa milczenie po kontroli w szczecińskiej pierogarni. "Nie ma zgody na hejt"

Do wykrycia nieprawidłowości przyczyniły się nowoczesne systemy informatyczne oraz narzędzia analityczne wykorzystywane przez podlaską KAS. Administracja skarbowa podkreśla, że działania takie służą również ochronie firm, które prawidłowo rozliczają podatki i przestrzegają zasad uczciwej konkurencji.

W PRL-u była dumą Warszawy. Kultowa restauracja popada w coraz większą ruinę!

Geralt, Anakin i Neo naprawdę widnieją w rejestrze PESEL. Ilu mężczyzn nosi te imiona? Zdjęcia: