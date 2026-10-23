Wyszedł przed blok z siekierą w dłoni. Tłumaczenie 38-latka mocno zaskoczyło policjantów

Dyżurny komendy otrzymał informację od mieszkańca, który zauważył mężczyznę z niebezpiecznym narzędziem. Policjanci pojechali pod wskazany adres i zastali tam 38-letniego mieszkańca Zambrowa. Mężczyzna potwierdził, że planował ściąć drzewo.

Podczas interwencji okazało się, że 38-latek jest nietrzeźwy. Policjanci zabezpieczyli siekierę, a mężczyzna trafił do policyjnej celi, gdzie pozostał do wytrzeźwienia.

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Wobec mieszkańca Zambrowa prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie posiadania niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym oraz niszczenia roślinności na terenie przeznaczonym do użytku publicznego. Za popełnione wykroczenia odpowie przed sądem.