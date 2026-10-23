Sąsiedzi wezwali służby. Funkcjonariusz Straży Granicznej odnalazł leżącego mężczyznę

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-10-23 15:08

Sąsiedzi zauważyli, że od dłuższego czasu nie widują mężczyzny mieszkającego w jednej z przygranicznych miejscowości. Ich niepokój sprawił, że o sprawie dowiedziała się Straż Graniczna.

Mundur funkcjonariusza Straży Granicznej obok radiowozu. O uratowaniu mężczyzny przeczytasz na SE Białystok.
Autor: Straż Graniczna/ Materiały prasowe

Mieszkaniec jednej z przygranicznych wsi przez długi czas nie pojawiał się na swoim podwórku, co mocno zaniepokoiło osoby z jego najbliższego otoczenia. O nietypowej sytuacji postanowiono niezwłocznie powiadomić Straż Graniczną, a interweniujący mundurowy po wejściu pod wskazany adres natknął się na leżącego na ziemi gospodarza.

Sygnał o niepokojącej nieobecności mężczyzny trafił bezpośrednio do mundurowego pełniącego służbę w Placówce Straży Granicznej w Bobrownikach. Funkcjonariusz natychmiast zjawił się na miejscu, udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwał karetkę pogotowia, która ostatecznie przetransportowała pacjenta do pobliskiej placówki medycznej na dalsze badania.

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Jak oficjalnie poinformowali przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, codzienne obowiązki to nie tylko patrolowanie granicy państwowej. Zaznaczono wyraźnie, że mundurowi służą regularnym wsparciem lokalnej społeczności z przygranicznych miejscowości w każdej sytuacji, gdy zachodzi taka pilna potrzeba.

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