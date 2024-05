W Białymstoku powstał piękny tunel. Prawdziwa perełka! Zadowoleni są piesi i rowerzyści

Nagły powrót zimy do Polski. Mróz chwyci niespodziewanie, wiemy kiedy to nastąpi

Tunel zapewnia komunikację pieszym i rowerzystom od ulicy Bohaterów Monte Cassino, gdzie jest także centrum przesiadkowe do ulicy Kolejowej. Wiceprezydent Białegostoku Przemysław Tuchliński poinformował na konferencji prasowej, że tunel ma 164 m długości, 6 m szerokości i 3 m wysokości. Poza częścią podziemną, nad tunelem jest szklany dach na stalowej konstrukcji.

- Nowa przestrzeń, nowe miejsce. Łączymy w ten sposób - bardzo łatwy i myślę przyjemny dla mieszkańców (...) - wyjście i swobodne dojście do dworca, do peronów - powiedział Tuchliński. Wcześniej w tym miejscu działała stara kładka dla pieszych nad torami, która została zburzona.

Tunel przebiega pod dziewięcioma torami kolejowymi na stacji Białystok, która jest w trakcie rozbudowy i modernizacji. Inwestycję na stacji kolejowej realizują PKP PLK S.A. Po zakończeniu rozbudowy stacji, z tunelu ma być wyjście na perony.

Do budowy tunelu użyto ok. 2 tys. metrów sześciennych betonu konstrukcyjnego i 1,5 tys. ton stali. Budowa trwała ok. trzech lat i była koordynowana z trwającą przebudową stacji kolejowej Białystok. Budowa tunelu była dofinansowania z unijnego programu sumą 30 mln zł. Cały projekt komunikacyjno-transportowy pod nazwą "Intermodalny węzeł komunikacyjny" kosztował ponad 212 mln zł; ok. 150 mln zł z tej kwoty to dofinansowanie z UE z programu Polska Wschodnia. Powstało m.in. centrum przesiadkowe w rejonie dworca PKP, kupiono 20 ekologicznych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej, przebudowano ulice w rejonie dworca.

