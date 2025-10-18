Znaleziono najdłuższe imię żeńskie w Polsce. Niewiele kobiet ma tak na imię

Najdłuższym zarejestrowanym w Polsce imieniem jest imię... Maria de las Mercedes. Pochodzi z języka hiszpańskiego i dosłownie oznacza „Maria od Łask” lub „Maria Miłosierdzia”. W kulturze katolickiej odnosi się do Matki Bożej Miłosierdzia (Virgen de las Mercedes) – patronki miłości, miłosierdzia i wolności. To imię jest popularne w krajach hiszpańskojęzycznych, zwłaszcza w Hiszpanii, na Kubie i w Dominikanie. Często pojawia się w rodzinach królewskich i arystokratycznych — nosiły je m.in. królowa Maria de las Mercedes z Orleanu (żona Alfonsa XII) oraz Maria de las Mercedes de Borbón, księżna Segowii.

Czytaj też: Ten znak zodiaku to szczęście w życiu, miłości i pracy. Przyciąga dobre rzeczy

W tamtej tradycji imiona złożone, zawierające odniesienia do Matki Bożej, są wyrazem wiary i szacunku religijnego — np. María del Carmen, María de los Ángeles, czy właśnie María de las Mercedes.

Jak to imię trafiło do Polski?

W Polsce imię Maria de las Mercedes jest prawdziwą rzadkością. Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z rejestru PESEL, w naszym kraju nosi je zaledwie pięć kobiet. Najczęściej są to osoby pochodzenia hiszpańskiego lub latynoamerykańskiego, które osiedliły się w Polsce albo dzieci urodzone w związkach mieszanych. W polskim kontekście takie imię wzbudza ciekawość — wyróżnia się długością, rytmem i elegancją. Dla urzędników to nie lada wyzwanie, bo mieści się ledwo w rubrykach urzędowych dokumentów, a w formularzach elektronicznych często wymaga skrócenia.

Czytaj też: Wybrano najpiękniejsze imię dla psa. Dobrze brzmi w wielu językach. Jest popularne wśród Polek

Dla porównania — oto najpopularniejsze imiona żeńskie w rejestrze PESEL:

Anna – ponad 1 milion wystąpień

Katarzyna – ponad 600 tysięcy

Maria – ponad 570 tysięcy

Małgorzata – ponad 570 tysięcy

Agnieszka – ponad 540 tysięcy

W zestawieniu widać wyraźnie, że tradycyjne, krótkie imiona dominują w Polsce od dekad. Dlatego imię tak długie jak Maria de las Mercedes to prawdziwa ciekawostka i językowy unikat.

AI wybrała najpiękniejsze imiona w Polsce: