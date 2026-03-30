Żołnierze WOT ćwiczą czarną taktykę. Poligon zamienił się w pole bitwy

dwutygodniowe manewry zintegrowane wystartowały wraz z początkiem wiosny

jedną z głównych aren wojskowych zmagań jest poligon w Orzyszu

najistotniejszym etapem jest trening operacji w przestrzeni miejskiej

Zajęcia realizowane są z równym zaangażowaniem w Stałych Rejonach Odpowiedzialności, jak i na wyznaczonych placach manewrowych. Ośrodek w Orzyszu jest kluczowym punktem, w którym terytorialsi szlifują skomplikowane działania zbrojne w mocno zurbanizowanym terenie.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej stawia na pełną praktykę

Obecny cykl szkoleniowy to niezwykle wszechstronny i wymagający sprawdzian. Instruktorzy weryfikują nie tylko umiejętności poszczególnych wojskowych, ale przede wszystkim zgranie oraz kooperację całych pododdziałów. W takich warunkach kluczowe znaczenie ma błyskawiczna reakcja, płynna wymiana informacji oraz trafne podejmowanie decyzji w warunkach silnego stresu. Fundamentem trwających manewrów jest tak zwana czarna taktyka, obejmująca prowadzenie zaawansowanych działań bojowych wewnątrz miast.

Czarna taktyka na krótkim dystansie. WOT trenuje pod ogromną presją

Operacje wojskowe w gęstych zabudowaniach miejskich uchodzą za jedne z najbardziej wyczerpujących wyzwań taktycznych. Starcie odbywa się tam na bardzo małych dystansach, najczęściej bezpośrednio wewnątrz obiektów lub na wąskich ulicach, gdzie odległość między walczącymi stronami rzadko kiedy przekracza barierę stu metrów.

Żołnierze muszą opanować do perfekcji szereg umiejętności:

szybkie i dynamiczne wkraczanie do budynków

precyzyjne dzielenie kontrolowanego obszaru na strefy odpowiedzialności

bezwzględne i perfekcyjne współdziałanie wewnątrz drużyny

utrzymanie żelaznej dyscypliny ogniowej

wykonywanie misji pod osłoną nocy oraz w skrajnie niesprzyjających warunkach

Realizowane przez wojsko scenariusze charakteryzują się bardzo dużą dynamiką, co wymusza na wszystkich uczestnikach absolutne skupienie.

Historia 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej sięga 2016 roku, co czyni ją jedną z najstarszych i pierwszych tego typu formacji powołanych w naszym kraju. W jej regularnych szeregach służy dzisiaj przeszło dwa i pół tysiąca ochotników.

W ustrukturyzowane ramy jednostki włączone są obecnie:

bataliony lekkiej piechoty zlokalizowane strategicznie w Białymstoku, Łomży oraz Dąbrowie-Moczydłach

wyspecjalizowane bataliony obrony pogranicza stacjonujące w Suwałkach i Hajnówce

wydzielone, samodzielnie funkcjonujące kompanie

Cała jednostka zachowuje permanentną gotowość operacyjną w ramach struktur zarządzania kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównodowodzącym podlaskich terytorialsów jest od lat pułkownik Mieczysław Gurgielewicz.

Bezzałogowy Black Hawk - ćwiczenia