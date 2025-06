Zatrzymali kierowcę do kontroli. Żołnierze byli w szoku

Wygrana LOTTO w zasięgu ręki? AI wskazała pewniaki. Te liczby to szansa na miliony

W piątek (6.06) rano policjanci z woj. podlaskiego podsumowali minioną dobę. W czwartek (5.06) po godzinie 16 w Dubiczach Cerkiewnych żołnierze pełniący służbę w ramach ochrony polskiej granicy, zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę renault. - Badanie 44-letniego mieszkańca powiatu hajnowskiego siedzącego za kierownicą wykazało, że miał blisko 4,8 (!!!) promila alkoholu w organizmie - przekazał oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Samochód został zabezpieczony, a 44-latek odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem, za które kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

Pijani kierowcy na polskich drogach

Plaga pijanych kierowców na polskich drogach wciąż stanowi poważny problem, mimo licznych kampanii społecznych i zaostrzanych przepisów. Każdego dnia policja zatrzymuje setki osób, które decydują się wsiąść za kierownicę pod wpływem alkoholu, narażając życie swoje, pasażerów i innych uczestników ruchu. Wypadki z udziałem nietrzeźwych kierowców często kończą się tragicznie.

Konfiskata samochodu za jazdę pod wpływem alkoholu

Pod koniec maja policjanci z białostockiego oddziału prewencji zatrzymali do kontroli Jeepa, którego kierowca miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Kierowca stracił prawo jazdy, stracił też samochód, bowiem w przypadku 61-latka policjanci zastosowali też procedurę konfiskaty samochodu.

Wypadek w Podlaskiem. 10-latek trafił do szpitala

Policjanci z Podlasia poinformowali również, że w czwartek (5.06) tuż przed godziną 21 doszło do groźnie wyglądającego wypadku we wsi Kolonia Dzikie w gminie Choroszcz. 10-latek jechał skuterem. Nagle na drogę wybiegł pies. Chłopiec chcąc ominąć zwierzę najechał na krawężnik i stracił panowanie nad jednośladem przewracając się. 10-latek został przewieziony do szpitala na badania.

