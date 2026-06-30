Zosia urodziła się w 25. tygodniu ciąży. Lekarze z Białegostoku uratowali ją nowatorską metodą

Maleńka Zosia ważyła zaledwie 700 gramów. Sukces USK w Białymstoku

Zosia przyszła na świat w marcu jako skrajny wcześniak i ważyła wówczas jedynie 700 gramów. Specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego musieli ratować ją nie tylko z powodów typowych dla tak wczesnego porodu, ale także przez niebezpiecznie wysoki poziom glukozy we krwi. Zastosowanie standardowego leczenia insuliną nie przynosiło oczekiwanych rezultatów, co wymusiło poszukiwanie innych metod ratunkowych.

Hybrydowa pompa insulinowa uratowała życie dziecka

Kiedy waga dziewczynki wzrosła do 990 gramów, podjęto decyzję o wdrożeniu nowoczesnego rozwiązania. Podłączono jej hybrydową pompę insulinową, która automatycznie dozuje insulinę i bez przerwy monitoruje glikemię. Ze względu na filigranową budowę ciałka noworodka operacja ta stanowiła dla personelu ogromne wyzwanie medyczne.

Medycy podkreślają, że Zosia może być najmniejszym na świecie dzieckiem, które leczono z użyciem tego typu pompy. Do tej pory w publikacjach naukowych opisywano podobne procedury wyłącznie u pacjentów, których waga wynosiła przynajmniej 1,5 kilograma.

Po miesiącu trzustka zaczęła pracować. Dziewczynka waży już 3,2 kg

Wdrożona terapia przyniosła doskonałe efekty, bo już po miesiącu trzustka Zosi podjęła samodzielną pracę i można było całkowicie odłączyć aparaturę. Obecnie waga dziewczynki wzrosła do 3,2 kg, a jej poziom glukozy utrzymuje się w normie. Pomimo tak dobrych wieści dziecko wciąż wymaga kontroli diabetologicznych oraz dalszych badań diagnostycznych.