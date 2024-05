Byli kolegami, razem pracowali. Jedna kłótnia doprowadziła do tragedii. Rodzina usłyszała "przepraszam", ale to za mało

Challenge policjantów. Wspierają chorego funkcjonariusza

Ogrody Pałacu Branickich w Białymstoku stały się scenerią challenge'u policjantów, którzy w ten sposób wsparli emerytowanego funkcjonariusza sierż. szt. Dariusza Nesterowicza. 55-latek wymaga pomocy, ponieważ walczy ze stwardnieniem rozsianym, a dodatkowo przeszedł udar prawej półkuli mózgu oraz sepsę. Teraz potrzebuje kosztownej i długiej rehabilitacji. Wyzwanie polegało na przebiegnięciu dystansu o długości 1 kilometra. W zadaniu wzięli udział podlascy policjanci i przedstawiciele Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego. Nagranie z wykonania challenge'u zostało udostępnione w Internecie.

Kolejnymi nominowanymi do wykonania zadania są mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz członkowie Stowarzyszenia Emerytowanych Policjantów Ruchu Drogowego w Poznaniu. Poniżej dalsza część artykułu.

Adaś pokonał raka i wrócił do przedszkola. Tak go powitali. Łzy wzruszenia

Jak pomóc choremu policjantowi?

Zbiórka na leczenie i rehabilitację Dariusza Nestorowicza jest prowadzona na portalu siepomaga.pl. Lekarze widzą szansę na poprawę stanu zdrowia 55-latka, jednak terapia wiąże się z wieloma wyrzeczeniami osobistymi, a zwłaszcza finansowymi.

- W marcu Darek został wypisany ze szpitala i przeniesiony do prywatnego ośrodka rehabilitacyjnego. Specjaliści dają mu szansę na przywrócenie umiejętności samodzielnego siadania i poruszania obiema rękoma. Wymaga to jednak bardzo kosztownej rehabilitacji. Dzięki pomocy bliskich udało się opłacić miesiąc w ośrodku, jednak to nie wystarczyło, by przywrócić Dariuszowi choć częściową sprawność. Kolejny miesiąc rehabilitacji kosztuje ponad 30 tysięcy złotych! - wyjaśnia żona chorego policjanta.

Sonda Czy często angażujesz się w akcje charytatywne/zbiórki? Tak, raz w roku Nie, w ogóle. Po co? Tak, co najmniej raz w miesiącu Od czasu do czasu, nie wiem ile Tak, kiedy tylko mogę, bo warto pomagać!