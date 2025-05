i Autor: Facebook/@piotrgaganart

Niesłychane!

Żubr przeskoczył ogrodzenie i ruszył na turystę! Mężczyzna sam jest sobie winien? Jest nagranie

Jeden z użytkowników Facebooka opublikował wideo dokumentujące atak żubra na turystę. Na upublicznionym 4 maja nagraniu widzimy, jak mężczyzna podchodzi do zwierzęcia na odległość dosłownie 1-2 metrów. Od żubra oddziela go co prawda drewniany fragment ogrodzenia, ale rozjuszone zwierzę przeskakuje je bez problemu. To samo robi turysta, by uciec.