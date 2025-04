Życzenia dla księży na Wielki Czwartek. Oto propozycje pełne szacunku i wdzięczności

Wielki Czwartek (17.04) to jedno z najważniejszych dni w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego, rozpoczynające Triduum Paschalne – trzy dni bezpośrednio poprzedzające Wielkanoc. Tego dnia wspomina się Ostatnią Wieczerzę, podczas której – według tradycji – Jezus Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii oraz kapłaństwa. W parafiach odprawiana jest uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej. W niektórych kościołach odbywa się również symboliczny obrzęd obmywania nóg, przypominający o służebnej roli duchownych wobec wspólnoty.

Wielki Czwartek – życzenia dla księży. Jak podziękować za ich posługę?

Dla duchowieństwa Wielki Czwartek ma szczególny charakter – to dzień modlitwy za kapłanów oraz wdzięczności za ich posługę. Poniżej znajdziecie propozycje starannie wygranych życzeń dla księży.

W dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa składamy wszystkim Księżom życzenia siły, wytrwałości oraz pokoju serca w codziennej posłudze. Niech nie zabraknie Wam życzliwości ludzi i Bożego światła na każdy dzień.

Z okazji Wielkiego Czwartku, dnia ustanowienia sakramentu kapłaństwa, składamy wszystkim Kapłanom wyrazy wdzięczności oraz szacunku za codzienną posługę duszpasterską. Życzymy nieustającej siły ducha, wierności powołaniu, a także pokoju i nadziei płynących z Ewangelii. Niech każdy dzień kapłańskiej drogi przynosi duchową radość, umocnienie i poczucie sensu w służbie Bogu i ludziom.

Dziękujemy za Waszą codzienną posługę, obecność i modlitwę. Życzymy Wam pokoju serca, siły w powołaniu i ludzi, którzy będą wsparciem w tej drodze.

W dniu, w którym wspominamy ustanowienie kapłaństwa, z serca dziękujemy Wam – Księżom – za obecność, modlitwę i towarzyszenie w najważniejszych momentach życia. Życzymy Wam wewnętrznego pokoju, niegasnącej wiary i siły, by nieść światło tam, gdzie go najbardziej potrzeba. Niech codzienna posługa przynosi Wam radość, a ludzie – życzliwość i wsparcie.

W dniu Waszego święta życzymy Wam wytrwałości, światła Ducha Świętego i ludzkiej życzliwości na każdy dzień kapłańskiej drogi.

Księża pełnią niezwykle ważną rolę w życiu wspólnoty katolickiej. Towarzyszą wiernym w najważniejszych momentach życia – od chrztu, przez pierwszą komunię, bierzmowanie, śluby, aż po ostatnie pożegnania. Na co dzień sprawują Msze Święte, udzielają sakramentów, prowadzą katechezy, organizują życie parafii i służą rozmową oraz duchowym wsparciem. Ich posługa, choć często niedostrzegana na co dzień, ma ogromne znaczenie dla tysięcy osób. Wielki Czwartek to szczególna okazja, by przypomnieć sobie o ich roli i wyrazić wdzięczność za ich obecność i oddanie.

