Życzenia imieninowe dla Jana – klasyczne, eleganckie i zabawne

Imieniny Jana to jedno z najbardziej popularnych świąt obchodzonych w Polsce. Co roku 24 czerwca wielu z nas zastanawia się, jakie życzenia złożyć swoim bliskim, by były one wyjątkowe, serdeczne i pełne ciepła. Oto kilka propozycji życzeń, które z pewnością spodobają się każdemu Janowi.

i Autor: Shutterstock (2)