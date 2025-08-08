Ponad 2,5 mln zł odzyskał ZUS w woj. podlaskim w pierwszym półroczu 2025 r. po kontrolach zwolnień lekarskich.

Wśród przykładów – fryzjerka przyjmująca klientki w czasie chorobowego, która musiała oddać cały zasiłek.

Inne przypadki: wyjazdy zagraniczne, praca na umowie zlecenia u innego pracodawcy, udział w rekrutacjach podczas L4.

Skuteczność działań rośnie dzięki anonimowym zgłoszeniom od obywateli.

Podczas jednej z kontroli ZUS ustalił, że kobieta formalnie przebywająca na zwolnieniu lekarskim wykonywała usługi fryzjerskie. W myśl przepisów oznacza to nie tylko złamanie zasad korzystania z chorobowego, ale również utratę prawa do świadczenia za cały okres L4. Podobny los spotkał inne osoby, które w czasie zwolnienia zamiast się leczyć, wyjechały na wakacje, podejmowały inną pracę czy uczestniczyły w procesach rekrutacyjnych. Jak podkreśla ZUS, chorobowe to czas na leczenie, a nie dodatkowy zarobek czy prywatny urlop.

Skala kontroli w województwie podlaskim

Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od stycznia do czerwca 2025 r. w województwie podlaskim skontrolowano 5,9 tys. zwolnień lekarskich. W 206 przypadkach wstrzymano wypłatę zasiłków – na łączną kwotę ponad 355 tys. zł. Dodatkowo, obniżono świadczenia po ustaniu zatrudnienia o ponad 2,1 mln zł. Łączny efekt finansowy sięgnął 2,5 mln zł.

Dla porównania, w tym samym okresie 2024 r. przeprowadzono 6,3 tys. kontroli, odzyskując 2,2 mln zł.

ZUS kontroluje także w skali kraju

W całym kraju od stycznia do czerwca 2025 r. ZUS przeprowadził 227 tys. kontroli L4. Wstrzymano wypłatę 14,8 tys. zasiłków na kwotę ponad 22,1 mln zł, a świadczenia po ustaniu zatrudnienia obniżono o 128,3 mln zł. Do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wróciło w ten sposób łącznie 150,5 mln zł.

W analogicznym okresie roku 2024 odzyskano 117,5 mln zł.

Jak wygląda kontrola zwolnienia lekarskiego?

ZUS bada zarówno prawidłowość wystawienia zwolnienia, jak i sposób jego wykorzystania. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy oceniają, czy stan zdrowia rzeczywiście uzasadnia dalszą niezdolność do pracy. W drugim – inspektorzy ustalają, czy chory przestrzega zaleceń lekarskich i nie wykonuje czynności, które mogą opóźnić powrót do zdrowia.

Jeżeli wykryte zostaną nadużycia – na przykład praca zarobkowa lub podróże – ZUS może wstrzymać zasiłek, a jeśli został już wypłacony, zażądać jego zwrotu.

Sygnały od pracodawców i obywateli

Część kontroli to efekt anonimowych zgłoszeń, często od współpracowników lub sąsiadów, którzy zauważają nieprawidłowości. Prawo do przeprowadzania takich kontroli mają także pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób.

Były proboszcz z Jeżowego przed sądem. Oskarżony o przywłaszczenie 600 tys. zł