Życzenia na Wigilię. Co powiedzieć przy świątecznym stole? Tradycyjne, proste i krótkie życzenia świąteczne

Wigilia to wyjątkowy dzień w roku, kiedy całe rodziny spotykają się przy jednym, świątecznym stole. Sianko pod obrusem, wyczekiwanie na pierwszą gwiazdkę i tradycyjnie jedno miejsce dla niespodziewanego gościa - to tradycje wigilijne, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Najistotniejszą częścią kolacji wigilijnej jest moment, kiedy wszyscy dzielą się opłatkiem. W tym momencie składamy sobie nawzajem życzenia. W tym artykule znajdziesz propozycje życzeń na Wigilię (24.12.2022).