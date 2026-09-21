Nawet 50 proc. zniżki na działkę budowlaną. Jest jednak kilka warunków

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-21 12:43

Miasto Suwałki poinformowało w poniedziałek że przygotowuje do sprzedaży kolejnych 60 działek budowlanych z 50-proc. bonifikatą dla osób do 40. roku życia. Samorząd sprzedał już ponad 40 takich nieruchomości. Ma to zachęcić młodych do budowy domu i zamieszkania w Suwałkach.

Nawet 50 proc. zniżki na działkę budowlaną. Jest jednak kilka warunków
Autor: Damian Lugowski/ Shutterstock
  • Miasto przygotowuje do sprzedaży 60 działek budowlanych
  • Nabywcy mogą otrzymać 50-procentową bonifikatę
  • Program jest skierowany do osób przed 40. rokiem życia
  • Dom musi powstać w ciągu sześciu lat

Magistrat poinformował, że sprzedaż działek ruszy na przełomie 2026 i 2027 roku. Dotąd w ramach programu miasto sprzedało łącznie 44 działki budowlane o powierzchni od ok. 800 do 1200 metrów kw. Ich ceny wynoszą od 200 do 240 tys. zł i od tych kwot jest udzielana 50-procentowa bonifikata. Program ma zachęcić osoby młode, planujące budowę domu, do zamieszkania w Suwałkach i do tego, by nie wyjeżdżały do większych miast.

– Dzięki temu programowi realnie udało się zatrzymać 44 rodziny w mieście, które potencjalnie mogły wyprowadzić się na teren ościennych gmin i tam wybudować swoje domy. Program spełnia pierwotne założenia, dlatego chcemy go kontynuować, oferując kolejne nieruchomości na sprzedaż – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Polecany artykuł:

Z bonifikaty mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 40. roku życia, lub małżeństwa, w których jeden z małżonków nie ukończył 40 lat. Osoby te nie mogą być właścicielami innej działki w mieście.

Warunkiem jest także to, aby nabywca działki wybudował dom w ciągu sześciu lat od dnia kupna nieruchomości. W przypadku niespełnienia tego warunku, nabywca będzie musiał zwrócić bonifikatę. Podobnie się stanie, jeśli osoba ta zdecyduje się sprzedać działkę przed upływem 10 lat od dnia jej zakupu.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Suwałk miasto wprowadziło niedawno regułę obowiązkowego zabezpieczenia bonifikaty. Według zarządzenia, może to być hipoteka umowna, gwarancja lub poręczenie bankowe czy kaucja gotówkowa.

4 TYSIĄCE TO JUŻ DOBRE PIENIĄDZE?!
Princess, Queen i Walkiria. Oto najbardziej niezwykłe imiona z rejestru PESEL
Galeria zdjęć 13
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SUWAŁKI