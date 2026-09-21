Nawet 50 proc. zniżki na działkę budowlaną. Jest jednak kilka warunków

Miasto przygotowuje do sprzedaży 60 działek budowlanych

Nabywcy mogą otrzymać 50-procentową bonifikatę

Program jest skierowany do osób przed 40. rokiem życia

Dom musi powstać w ciągu sześciu lat

Magistrat poinformował, że sprzedaż działek ruszy na przełomie 2026 i 2027 roku. Dotąd w ramach programu miasto sprzedało łącznie 44 działki budowlane o powierzchni od ok. 800 do 1200 metrów kw. Ich ceny wynoszą od 200 do 240 tys. zł i od tych kwot jest udzielana 50-procentowa bonifikata. Program ma zachęcić osoby młode, planujące budowę domu, do zamieszkania w Suwałkach i do tego, by nie wyjeżdżały do większych miast.

– Dzięki temu programowi realnie udało się zatrzymać 44 rodziny w mieście, które potencjalnie mogły wyprowadzić się na teren ościennych gmin i tam wybudować swoje domy. Program spełnia pierwotne założenia, dlatego chcemy go kontynuować, oferując kolejne nieruchomości na sprzedaż – powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz.

Z bonifikaty mogą korzystać osoby, które nie ukończyły 40. roku życia, lub małżeństwa, w których jeden z małżonków nie ukończył 40 lat. Osoby te nie mogą być właścicielami innej działki w mieście.

Warunkiem jest także to, aby nabywca działki wybudował dom w ciągu sześciu lat od dnia kupna nieruchomości. W przypadku niespełnienia tego warunku, nabywca będzie musiał zwrócić bonifikatę. Podobnie się stanie, jeśli osoba ta zdecyduje się sprzedać działkę przed upływem 10 lat od dnia jej zakupu.

Zgodnie z zarządzeniem prezydenta Suwałk miasto wprowadziło niedawno regułę obowiązkowego zabezpieczenia bonifikaty. Według zarządzenia, może to być hipoteka umowna, gwarancja lub poręczenie bankowe czy kaucja gotówkowa.

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