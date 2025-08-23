13-latek utknął na ściance wspinaczkowej. Na pomoc ruszyli policjanci

Niecodzienna interwencja w Hajnówce

Do zdarzenia doszło w czwartek, 21 sierpnia, wieczorem. Dyżurny hajnowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o chłopcu, który wszedł na ściankę wspinaczkową i nie potrafi z niej samodzielnie zejść.

13-latek wzywa pomoc ze szczytu ścianki

Około godziny 19:00 na numer alarmowy zadzwonił 13-letni chłopiec, informując, że utknął na ściance wspinaczkowej w hajnowskim skateparku. Jak relacjonował, siedział na szczycie ścianki już od 40 minut i nie był w stanie samodzielnie zejść. Dyżurny niezwłocznie wysłał na miejsce interwencji policjantów z białostockiego oddziału prewencji, którzy w okresie wakacyjnym pełnią służbę w Hajnówce.

Policjanci sprowadzili chłopca na ziemię

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze zobaczyli chłopca siedzącego na wysokości około 4 metrów. Policjanci natychmiast przystąpili do działania. Ustawili radiowóz pod ścianką i pomogli chłopcu zejść na dach pojazdu, a następnie na ziemię.

„Dzięki szybkiej i sprawnej akcji, 13-latek został bezpiecznie sprowadzony na ziemię. Był trochę wystraszony, ale na szczęście nic mu się nie stało”

– relacjonuje hajnowska policja.

