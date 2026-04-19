13-letni Kacperek ważył 9,8 kg! Matka zostawiała syna bez jedzenia i leków. Teraz walczy o niższy wyrok

Sąd Apelacyjny w Białymstoku rozpozna apelację obrońcy kobiety skazanej za usiłowanie zabójstwa syna

W pierwszej instancji zapadł wyrok 25 lat więzienia i 100 tys. zł zadośćuczynienia

Obrona kwestionuje kwalifikację czynu, wskazując na nieudzielenie pomocy zamiast usiłowania zabójstwa

Prokuratura domagała się dożywocia, ale nie złożyła apelacji

Chłopiec wymaga stałej opieki ze względu na liczne niepełnosprawności. W ocenie śledczych, matka zaniedbywała syna, na wiele dni zostawiała bez posiłków i leków, doprowadzając w ten sposób do skrajnego wyczerpania grożącego nawet śmiercią.

W grudniu ub. roku Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał oskarżoną na 25 lat więzienia, ma ona też zapłacić dziecku 100 tys. zł zadośćuczynienia. Wyrok zaskarżył obrońca, który przed sądem pierwszej instancji argumentował, że nie ma mowy o - jak przyjęła prokuratura - usiłowaniu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, a jedynie o nieudzieleniu pomocy (zagrożenie do 3 lat więzienia). Apelacji nie złożyła prokuratura, która w pierwszej instancji chciała dożywocia.

Syn oskarżonej - ze względu na liczne niepełnosprawności - jest dzieckiem całkowicie niesamodzielnym. Musi być karmiony, ubierany i myty przez drugą osobę, korzysta z wózka i fotelika rehabilitacyjnego.

Według aktu oskarżenia w 2024 r. 35-letnia wówczas matka - mieszkanka gminy Kadzidło (powiat ostrołęcki) przez ok. pięciu miesięcy trzymała chłopca w odosobnieniu w mieszkaniu, w zaciemnionych, brudnych pomieszczeniach, bez kontaktu z rodziną. Przez wiele dni zostawiała go samego, bez wyżywienia, nawadniania, higieny osobistej oraz bez zapewnienia rehabilitacji i leczenia.

Z ustaleń śledztwa wynika, że oskarżona pojawiała się w mieszkaniu nieregularnie, niekiedy pozostawiając dziecko bez opieki przez kilka dni z rzędu. W tym czasie koncentrowała swoją aktywność życiową na relacjach osobistych i wyjazdach, zaniedbując obowiązki wobec syna.

Bliskim i znajomym mówiła, że dziecko jest w ośrodku, gdzie ma zapewnioną specjalistyczną opiekę.

Członkowie rodziny nie do końca jednak jej wierzyli. Zaniepokojony nieobecnością chłopca dziadek powiadomił ośrodek pomocy społecznej, że z dzieckiem może dziać się coś niedobrego. Wtedy wyszło na jaw, że chłopiec (wówczas 13-letni) był skrajnie niedożywiony i odwodniony.

Gdy latem 2024 roku trafił do szpitala, ważył ledwie 9,8 kg. Biegli stwierdzili, że chłopiec znajdował się w stanie krytycznym, a rezerwy metaboliczne jego organizmu były na skraju wyczerpania, wręcz na pograniczu życia i śmierci. Według lekarzy, gdyby został w niezmienionych warunkach, mógłby umrzeć w każdej chwili z głodu i pragnienia czy nawet w wyniku błahej infekcji.

Prokuratura zarzuciła matce chłopca usiłowanie zabójstwa małoletniego dziecka poprzez długotrwałe, celowe i szczególnie okrutne zaniedbanie podstawowych obowiązków opiekuńczych.

Kobieta nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu i odmówiła składania wyjaśnień. Biegli psychiatrzy, oceniający na zlecenie śledczych jej stan psychiczny stwierdzili, że w czasie czynu była w pełni poczytalna, zdawała sobie sprawę z tego co robi i jakie to może mieć konsekwencje. Sąd pierwszej instancji ocenił, że zachowanie oskarżonej świadczy o działaniu z zamiarem bezpośrednim oraz ze szczególnym okrucieństwem. W konsekwencji przypisał jej usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu syna.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

