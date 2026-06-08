Pogoda w Białymstoku: 12-13 czerwca

Nadchodzący weekend w Białymstoku upłynie pod znakiem zmiennej aury. Mieszkańców czeka przede wszystkim wyraźny spadek temperatury między piątkiem a sobotą. Chociaż oba dni zapowiadają się deszczowo, to właśnie drugi dzień weekendu przyniesie odczuwalnie chłodniejszą pogodę i więcej opadów.

Chłodny, ale jeszcze łagodny piątek

Początek weekendu, 12 czerwca, zapowiada się jako najcieplejszy z prognozowanych dni. Temperatura maksymalna w Białymstoku sięgnie około 18 stopni Celsjusza. Noc będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą w okolice 7°C, co stworzy dużą różnicę między porankiem a popołudniem. Przez cały dzień mogą występować słabe opady deszczu. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, nie wpływając znacząco na odczuwalną temperaturę.

Wyraźne ochłodzenie i więcej deszczu w sobotę

Sobota, 13 czerwca, przyniesie do Białegostoku zupełnie inną aurę. Przede wszystkim będzie to dzień znacznie chłodniejszy – termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą zaledwie 13 stopni Celsjusza. Minimalna temperatura wyniesie około 11°C, co oznacza niewielką różnicę między dniem a nocą. Prognozowane są także opady deszczu, tym razem nieco intensywniejsze niż w piątek. Prędkość wiatru pozostanie na podobnym, umiarkowanym poziomie.

Weekend w mieście. Jak zaplanować czas?

Pogoda w ten weekend w Białymstoku może pokrzyżować plany związane z dłuższym przebywaniem na zewnątrz, zwłaszcza w chłodniejszą sobotę. Warto przygotować się na deszcz, zabierając ze sobą parasol. To może być dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w galeriach czy muzeach, wybrać się do kina albo spędzić czas w jednej z przytulnych kawiarni. Krótszy spacer będzie możliwy, ale cieplejsza odzież z pewnością się przyda.

Dane pogodowe: OpenWeather