15-latek kopał go i podpalił mu ubranie racami. Kazał klękać i przepraszać

Białystok: 15-latek zatrzymany za brutalne pobicie i podpalenie ubrań racą

Policjanci z Białegostoku zatrzymali 15-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o brutalne pobicia. Nastolatek odpowie za swoje zachowanie przed sądem rodzinnym. Do białostockiej komendy zgłosiła się matka nastolatka pobitego na jednym z boisk piłkarskich typu „orlik”. Z jej relacji wynikało, że do jej syna podeszła grupa chłopców, a jeden z nich zaatakował go bez wyraźnego powodu. Napastnik miał uderzać nastolatka pięścią w twarz. Gdy chłopak przewrócił się na ziemię, agresor nadal go bił i kopał po całym ciele. Według ustaleń policjantów na tym jednak się nie skończyło. Sprawca miał zmusić swoją ofiarę do uklęknięcia i przepraszania. Dodatkowo kazał mu zmienić nazwę oraz herb klubu piłkarskiego, w którym grał, na barwy innej drużyny. W trakcie zdarzenia odpalił również race, którymi podpalił ubrania należące do pobitego chłopca, jednocześnie wykrzykując wulgarne słowa.

Nastolatek usłyszał łącznie sześć zarzutów. Dwa z nich dotyczą uszkodzenia ciała

Policjanci zajmujący się sprawą ustalili, że ten sam nastolatek może mieć związek z innym zdarzeniem, do którego doszło dwa dni wcześniej w jednej z białostockich galerii handlowych. Wtedy 15-latek miał zaatakować dorosłego mężczyznę. Jak wynika z ustaleń śledczych, kopnął on pokrzywdzonego w twarz. W wyniku uderzenia mężczyzna przewrócił się i uderzył głową o podłogę. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Sprawą zajęli się policjanci z białostockiej prewencji, którzy szybko ustalili tożsamość podejrzanego. Funkcjonariusze zatrzymali 15-latka już następnego dnia w jego miejscu zamieszkania. Nastolatek usłyszał łącznie sześć zarzutów. Dwa z nich dotyczą uszkodzenia ciała. Kolejne odnoszą się do zmuszania do określonego zachowania oraz zniszczenia mienia. Dodatkowo policja zarzuciła mu popełnienie dwóch wykroczeń. Po zakończeniu czynności w komendzie 15-latek został przekazany pod opiekę ojca. O dalszym losie nastolatka zdecyduje teraz sąd rodzinny, który oceni jego odpowiedzialność za popełnione czyny.

Najpierw uderzył w galerii mężczyznę, a później nastolatka na boisku piłkarskim. Dodatkowo podpalił mu ubrania za pomocą rac i kazał zmieniać herb klubu piłkarskiego. 15-latek został zatrzymany. Jego losem zajmie się sąd rodzinny.https://t.co/zLebwLPE5T pic.twitter.com/8ar9Gmn3yO— Policja Białystok (@kmp_bialystok) March 13, 2026

