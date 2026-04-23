22-latek stanął w obronie kobiety i został zaatakowany. Dramat na osiedlu

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2026-04-23 11:40

Na jednym z osiedli w Białymstoku doszło do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem młodego mężczyzny, który zareagował na agresywne zachowanie wobec kobiety. Interwencja zakończyła się atakiem, a sprawca – będący pod wpływem alkoholu – został zatrzymany przez policję.

22-latek stanął w obronie kobiety i został zaatakowany. Dramat na osiedlu

i

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe
  • 22-latek został zaatakowany, gdy bronił kobiety
  • Do zdarzenia doszło na jednym z osiedli w Białymstoku
  • Sprawca uderzył mężczyznę w twarz i uciekł
  • Policja zatrzymała 47-latka kilka ulic dalej
  • Mężczyzna był pod wpływem alkoholu

Do zdarzenia doszło na terenie jednego z białostockich osiedli. 22-letni mężczyzna zauważył agresywnie zachowującego się człowieka, który krzyczał na kobietę. Postanowił zareagować i stanął w jej obronie. Między nim a napastnikiem doszło do sprzeczki. Sytuacja szybko eskalowała – agresor uderzył 22-latka w twarz, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia.

Funkcjonariusze, dysponując rysopisem sprawcy, natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Mężczyzna został zatrzymany już kilka ulic dalej. Okazało się, że to 47-latek znajdujący się pod wpływem alkoholu. Trafił do izby wytrzeźwień.

Policjanci prowadzą dalsze działania i ustalają szczegółowy zakres odpowiedzialności zatrzymanego.

POLICJA BIAŁYSTOK