Białystok: pogoda na 24-26 kwietnia

Mieszkańcy Białegostoku powinni przygotować się na dynamiczną pogodę w trakcie nadchodzącego weekendu, od 24 do 26 kwietnia. Jego pierwsza część, zwłaszcza sobota, przyniesie najwyższe temperatury, sięgające nawet 14 stopni. Aura ulegnie jednak gwałtownej zmianie w niedzielę, kiedy to nadejdzie wyraźne ochłodzenie. Odczucie chłodu dodatkowo spotęguje bardzo silny i porywisty wiatr, który będzie głównym zjawiskiem pogodowym tego dnia.

Piątek: spokojny i suchy początek weekendu

Weekend rozpocznie się 24 kwietnia od stosunkowo łagodnej aury, która zachęci do wyjścia z domu. W najcieplejszym momencie dnia termometry w Białymstoku wskażą około 13 stopni Celsjusza, a na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Co ważne dla osób planujących spędzić czas na zewnątrz, prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wiatr będzie jeszcze łagodny, jego prędkość nie przekroczy 4 m/s. Należy jednak pamiętać, że noc z piątku na sobotę zapowiada się chłodno – temperatura spadnie w okolice 1 stopnia.

Sobota najcieplejsza, ale z silniejszym wiatrem

W sobotę, 25 kwietnia, odnotujemy najwyższą temperaturę tego weekendu. W ciągu dnia słupki rtęci wzrosną do około 14 stopni, co czyni ten dzień najprzyjemniejszym pod względem termicznym. Mimo to pogoda nie będzie idealna, ponieważ jednocześnie wyraźnie nasili się wiatr, osiągając średnią prędkość blisko 6 m/s. Niebo nad miastem będzie już w większości zasłonięte chmurami, a synoptycy nie wykluczają wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Noc z soboty na niedzielę ponownie przyniesie spadek temperatury do około 1°C.

Niedziela pod znakiem wiatru i nagłego ochłodzenia

Ostatni dzień weekendu, 26 kwietnia, przyniesie całkowite i gwałtowne załamanie pogody. Choć nad Białymstokiem utrzyma się duże zachmurzenie, to nie chmury będą głównym problemem. Kluczowe okaże się nagłe ochłodzenie, ponieważ temperatura maksymalna w ciągu dnia nie zdoła przekroczyć 8 stopni Celsjusza. Co więcej, czynnikiem decydującym o aurze stanie się bardzo silny i porywisty wiatr, którego prędkość wzrośnie do około 9 m/s. Takie warunki sprawią, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa niż wskazania termometrów. Mimo dynamicznej aury, niedziela pozostanie dniem bezdeszczowym.

Jak spędzić weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna aura sugeruje dopasowanie planów do warunków panujących danego dnia. Piątkowe i sobotnie popołudnia, kiedy temperatura będzie najwyższa, to dobry moment na spacery po mieście czy aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Warto jednak zabrać ze sobą cieplejszą kurtkę, która ochroni przed narastającym z każdym dniem wiatrem. Z kolei chłodna i bardzo wietrzna niedziela będzie zdecydowanie lepszą okazją do spędzenia czasu wewnątrz, na przykład w kinie, galerii sztuki czy na spotkaniu z bliskimi w przytulnej kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather